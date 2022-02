De les van Nieuwland: hoe één dorp weer de toon zet in de verkiezingsstrijd in Middelburg

De posters hangen, de borden staan. Elke lokale politicus haalt van alles uit de kast om er voor te zorgen dat u straks het bolletje achter zijn of haar naam rood kleurt. Maar wat kunt u en mag u van hen verwachten? Waar moeten zij zich de komende jaren druk over maken? Een overzicht in dertien afleveringen. Vandaag deel 2: de gemeente Middelburg.