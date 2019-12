De landbouwsector heeft veel vragen, maar weinig antwoorden

serieSinds het boerenprotest van 1 oktober op het Malieveld en de onrust in de weken daarna, heeft iedereen door dat er wat aan de hand is met de landbouw in Nederland. Onder de boeren sluimerde al veel langer onvrede over de manier waarop Den Haag met de sector omgaat. Die komt steeds meer in het gedrang omdat keer op keer blijkt dat het milieu ernstig lijdt onder de intensieve manier waarop hier in Nederland geboerd wordt. Dat heeft geleid tot problemen zoals de vervuiling van oppervlaktewater, enorme mestoverschotten, verdroging en bovenal een veel te hoge uitstoot van schadelijke stoffen. Deze problemen zijn niet van vandaag of gisteren maar spelen al tientallen jaren.