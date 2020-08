‘De Kustmarathon hoort bij Zoutelande’

Liever hangen we aan de lippen van Jos Boot, die al eerder in de PZC stond, maar dan ook de ultieme gesprekspartner is wanneer je een verhaal maakt over de Kustmarathon. Ga maar na: Boot woont sinds de jaren tachtig in finishplaats Zoutelande, maar komt uit oorspronkelijk uit startplaats Burgh-Haamstede. Hij liep alle zeventien edities van de Kustmarathon uit en is daarmee lid van het selecte groepje ‘Uutlopers’. Daarnaast volbracht hij ook een keer of elf, twaalf – hij is de tel kwijt – de Wandelmarathon. Alsof dat allemaal nog niet genoeg reden voor een gesprek is, vertelt hij dat zijn 86-jarige moeder nog elk jaar bij de start staat om haar 63-jarige zoon, Jos dus, succes te wensen. ,,Dan geeft ze me een kus en loop ik naar huis”, vertelt hij lachend. ,,Tot een paar jaar terug fietste ze na de start ook nog even naar de Stormvloedkering om me daar een trosje druiven aan te reiken.”