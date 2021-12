De Kus: Ontroering en vileine humor na toevallige ontmoeting in Dishoek

Met de invoering van de avondlockdown zijn vrijwel alle optredens en shows geannuleerd. Dat geldt niet voor het toneelstuk De Kus, dat zondagmiddag opgevoerd zal worden in de Schouwburg in Middelburg. ,,Is het niet fantastisch dat we kunnen spelen?”, reageert Anke Tanihatu, die de regie van het stuk voor haar rekening neemt. In totaal mogen zondag 135 mensen de voorstelling bezoeken. ,,We zijn met een klein groepje en het is een volledig Zeeuwse productie. Met Zeelandtheaters zijn we in gesprek gegaan of we een matineevoorstelling konden spelen. Zodoende staan we zondag toch op de planken.”