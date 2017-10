De Kring geeft kinderen woorden

Op de tafel in de klas staan vijf potjes met gekleurde snoepjes: rood betekent boosheid, zwart staat voor angst en geel voor blijheid. Bij elke emotie leren de kleuters van De Kring een gebaar. Juf Katinka Schotanus laat haar leerlingen één voor één een snoepje grabbelen, zonder te kijken. ‘Wanneer ben je bang?’, vraagt ze een leerling die een zwart snoepje pakt. ,,Als ik vleermuizen zie”, antwoordt de jongen. ,,Als het donker is. Dat vind ik zo erg eng”, vertelt een meisje, dat ook een zwart snoepje in haar mond stopt. En wanneer ben je kalm? ,,Als ik in mijn bed lig!”

Leren communiceren is één van de belangrijkste vaardigheden die aan bod komen in de lessen op De Kring. Contact maken, duidelijk spreken, gevoelens onder woorden brengen is voor de leerlingen niet vanzelf spreken. Op de school zitten kinderen van 4 tot 13 jaar met ernstige spraak- en taalproblemen, soms in combinatie met autisme of slechthorendheid.