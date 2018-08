De krant was Wout zijn leven

Wie de redactie van de PZC in Terneuzen binnenkwam, hoefde de vraag ‘of Wout er was’ helemaal niet te stellen. Als Wout er was, hoorde je dat meteen. Hij zorgde voor bedrijvigheid op de vloer. Het nieuws liep vaak letterlijk naar Wout toe. Een groep vaste tipgevers deelde in het volste vertrouwen nieuwtjes met hem. En die nieuwtjes? Die belandden vaak eerst in de krant. En daarna in mapjes. Heel veel verschillende mapjes. Vol met knipsels, allemaal gerangschikt op onderwerp.

Wout was in dat opzicht misschien nog een journalist van de oude stempel. Eentje zonder rijbewijs zelfs. Altijd weer vond hij daar wat op, altijd was er weer iemand bereid om hem naar een volgende afspraak (of naar huis) te brengen. Hij vroeg het niet, hij deelde het gewoon mee: ‘ik rijd vandaag met jou mee naar huis’. Hij kwam er altijd mee weg. Want het was Wout. Wout, die je altijd kon raadplegen bij journalistieke vraagstukken. Wout, die zo graag in het lokale politieke potje roerde. Wout, de geestelijk vader van de Groene Murker, een door hem verzonnen vogeltje dat ooit door hem in een uitslagenoverzicht in de krant werd vermeld als prijspakkende fladderaar op een tentoonstelling. Zijn vogeltje leefde daarna decennialang een eigen leven op de burelen van de PZC.

Wout was ruim 47 jaar actief bij de PZC. Hij werkte een tijd op de redactie in Goes, maar schreef veruit de langste periode van zijn loopbaan over het nieuws in Zeeuws-Vlaanderen, de Vlaamse grensregio en in het bijzonder ‘zijn’ Terneuzen. Wout ontwikkelde zich daarnaast tot een autoriteit op het gebied van scheepvaart. Het was ook daarom dat het maritieme nieuwsblad Schuttevaer dikwijls een beroep op hem deed. Hij kenmerkte zich als een veelzijdig journalist met een heerlijk losse pen. Hij had immer oog voor de details, voelde feilloos aan waar en hoe hij nieuws kon vergaren en kon zich als geen ander vastbijten in grote dossiers. Een serie over de realisatie van de Sluiskiltunnel was een van zijn laatste huzarenstukjes voor de PZC.