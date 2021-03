De kogel is door de kerk; ook dit jaar geen Klomppop in Ovezande

Sinds september heeft organisatie De Klomp Festivals alle scenario’s open gehouden en zelfs plannen gemaakt voor een groot terrasfestival. Maar met een avondklok in werking tot zo’n tien weken voordat de opbouw van het evenement zou beginnen, is er echt te weinig perspectief, zegt organisator Dennis Sommeijer. ,,Dit zat er natuurlijk al een beetje aan te komen. Op een gegeven moment moet je gewoon de knoop doorhakken. Er is nog te veel onduidelijkheid, daar kun je niet op organiseren.” Hoewel er wordt gesproken over vaccinatiebewijzen en/of sneltesten, ziet Sommeijer dat voor Klomppop nog niet zitten. ,,Ik denk niet dat we daar als vrijwilligersorganisatie in voorop moeten willen lopen.”