De klompenmaker vroeg: 'mag ik haar kopen?'

Zeeuwse bomen nog zo groen als gras, en dat is best bijzonder

11:02 VLISSINGEN - De bladeren aan de abelen langs het kanaal door Walcheren tussen Vlissingen en Middelburg zijn nog gifgroen. En dat is opmerkelijk voor deze tijd van het jaar. Ook in de Zeeuwse bossen zitten nog volop groene bladeren aan de bomen. ,,Het lijkt alsof de sapstroom die de bomen van voedsel voorziet nog niet in winterrust is gekomen”, zegt boswachter Karel Leeftink van Staatsbosbeheer. ,,En dat is toch wel bijzonder.”