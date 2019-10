De kleine lettertjes van het Zeeuwse waterschap

Column Wendy Wagenmakers Ode aan de alleen­staan­de moeder

7:00 Eén op de zeven kinderen in Vlissingen komt ter wereld in een éénoudergezin. Dat is ruim twee keer zo veel als in de rest van Zeeland en dertig procent boven het landelijk gemiddelde. Statistische nieuwsfeitjes waar je zomaar overheen zou kunnen lezen, als je niet toevallig zelf nog midden in de billendoekjes zit.