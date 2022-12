‘De kerstboom versieren doet mijn vrouw altijd’

‘Meestal halen mijn man en ik de week na Sinterklaas de kerstboom op. We doen dit expres niet in het weekend, dan is het veel te druk! Eigenlijk wilden we het gisteren doen, maar toen was het slecht weer. Nu is het gelukkig droog, dus vandaag was het juiste moment. Ik ben kapster en het is mijn vrije dag. Mijn man heeft een eigen onderneming en kon tussen de bedrijven door even weg. De kerstboom halen doen we eigenlijk elk jaar samen!”