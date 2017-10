Inge Bosscha, opgegroeid in Sint-Laurens, stapte zo’n vijftien jaar geleden uit de gereformeerd vrijgemaakte gemeente. Twee jaar geleden beschreef Inge haar ervaring op haar facebookpagina. Haar bericht bracht een stroom van reacties teweeg. Ze opende daarom datzelfde jaar de website dogmavrij.nl, een platform voor verhalen van en over mensen die hun geloof de rug toe keerden. Daarnaast zette ze een besloten facebookgroep voor kerkverlaters. Zo ontdekte ze dat veel kerkverlaters met dezelfde problemen kampen. ,,Ik heb gemerkt dat zó veel mensen alleen worstelen. De kerk verlaten is een eenzame weg.”