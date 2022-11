De Kast viert jubileum in Middelburg

De Kast bestaat dertig jaar, maar eigenlijk is de band al 37 jaar geleden ontstaan. In februari 1985 richten Peter van der Ploeg en zijn neef Syb van der Ploeg, samen met Kees Boede en Dick Visser, de Engelstalige band Wish To Escape op. Nadat Sytse Broersma zich bij de band heeft gevoegd, wordt in 1989 de cd Straight from your heart uitgebracht. ,,We maakten eigen werk, maar speelden ook Engelstalige covers”, vertelt Syb van der Ploeg, frontman van de band.