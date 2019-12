De jeugdzorg in Zeeland verandert, wat betekent dat voor mijn kind?

Debora (24) werkt in vluchtelin­gen­kamp op Lesbos: ,,Hoe zeg je liefdevol ‘nee’ als alles in je schreeuwt dat je deze mensen moet helpen?”

Een moeder met een pasgeboren baby en een kindje van amper één jaar smeekt om een droog, warm plekje in het vluchtelingenkamp op het Griekse eiland Lesbos. Maar alles wat Debora Molenaar haar op dat moment kan bieden, is een modderig tentje aan de rand. Het is de dagelijkse praktijk voor de 24-jarige hulpverlener uit Bruinisse. Voor de feestdagen is ze even terug op het thuishonk. Om emotioneel bij te tanken.