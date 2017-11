De impact van een handtastelijke stiefvader

Acht jaar geleden was haar moeder een week weg en het meisje kroop bij haar stiefvader in bed, want haar eigen bed was niet opgemaakt. Ze werd ’s morgens wakker toen hij haar onzedelijk betastte. Het bleef bij die ene keer, maar de gevolgen zijn zeer ingrijpend. Tijdens de rechtszaak bleek dat ze jarenlang zweeg over het voorval. Haar vader deed, aldus haar verklaringen, alsof er niets aan de hand was. Hij beloofde het haar moeder te vertellen maar deed dat niet. Toen ze veertien was vertelde ze, tijdens een ruzie, alles aan haar moeder. Die gaf haar twee keuzes: aangifte doen en dan volgde er een scheiding of zwijgen. Het meisje koos voor zwijgen. Ze maakte enkele jaren daarvoor de impact van een vechtscheiding mee en wilde niet dat haar stiefbroertje zoiets ook zou meemaken. Uit machteloosheid over haar eigen situatie begon ze zichzelf wel te verminken en sloot ze zich steeds meer af van de buitenwereld. Ze was niet alleen boos op haar stiefvader, maar ook op haar moeder. ,,Zij koos nooit mijn kant.” Ze belandde een tijd in de crisisopvang. Daar was ze, aldus haar verklaring, gelukkig omdat daar mensen waren die naar haar luisterden.