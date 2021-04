De Hulk in Bulk is een monster: twee happen en de vrachtwagen is vol

De eigenaren Ko de Kraker en de broers René en Jacco Geleijnse keken in hun jeugdjaren naar The incredible Hulk, een televisieserie die was gebaseerd op de stripboeken waarin de groene reus de hoofdrol speelde. Hij had spierbundels als scheepstrossen. Maakte de Hulk zich kwaad, dan spande hij zijn spieren waarop zijn overhemd steevast scheurde. In één seizoen versleet hij zijn hele garderobe. ,,Hij kwam aan in deze kleur: knalgroen. Dat riep herinneringen aan de tv-serie op. Natuurlijk is de naam een geintje, maar hij levert wel naamsbekendheid op”, grijnst commercieel directeur René Geleijnse.