De hevigheid waarmee corona toesloeg heeft huisarts Eline Schrier verbaasd

Reisbureau gaat in de aardappe­len: tien tassen verkocht, is één kind op vakantie

10 december ZIERIKZEE - Reisbureau Van Oeveren in Zierikzee gaat in de verkoop van aardappelen. Sinds de covidpandemie de wereld in een wurggreep houdt, is het aantal vakantieboekingen dramatisch teruggelopen. ,,We lopen nu 94 procent achter op ons resultaat van vorig jaar”, zegt bureaumanager Martine Wakkee. ,,Dus kan je beter maar leuke dingen gaan doen, waar je wél vrolijk van wordt.”