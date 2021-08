De helft van de Zeeuwen is (een beetje) te dik. En hoe gevaarlijk, dat vinden we eigenlijk maar normaal

Uit cijfers van de GGD blijkt dat 51,9 procent van de volwassen Zeeuwen in 2020 kampte met overgewicht. Daarvan zien ze bij de twee jaar geleden geopende vestiging van de Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK) in Terneuzen alleen het topje van de ijsberg; 14,5 procent van de volwassen Zeeuwen is zo zwaar, dat een operatie of drastische verandering van het leefpatroon noodzakelijk is. Die cijfers wijken nauwelijks af ten opzichte van vier jaar geleden.

Dat gegeven is op twee manieren uit te leggen: het is niet erger geworden én we hebben er in vier jaar ook niet van geleerd. Vestigingscoördinator Erica Colman van de NOK kiest voor de laatste variant. ,,Ons beeld van wat normaal is verschuift. Vroeger was dat maatje 38, nu maat 40. In de jaren zeventig waren de mensen echt een stuk slanker dan nu. Het zit natuurlijk ook in onze cultuur. Wat doen we als we iets te vieren hebben? Juist, lekker eten en drinken.’’