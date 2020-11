De Hedwigepolder bepaalde zijn leven: ‘Hoe heeft het toch zo kunnen ontsporen?’

EMMADORP - Schud hem ‘s nachts wakker en schreeuw ‘Hedwigepolder...’ ,,Dan roep ik: postzegel. Ver weg”, weet Dik Kruis bijna zeker. Toch beheerst het stukje land een groot deel van zijn carrière. Misschien zelfs wel zijn leven. Want hij zat bij zowat alle belangrijke gesprekken over de polder, ook die met het kabinet. ,,Ik kan wel een prullenbak vullen met genegeerde adviezen hoor.” Meer dan dertig lessen trekt hij uit het pijnlijke dossier, die hij bundelde in een bijzonder boekje.

Kijk daar, wijst Dik Kruis (65) naar een kale plek in de Hedwigepolder. ,,Daar stond het huis van eigenaar Gery De Cloedt. ,,En daar”,, wijst hij iets verderop, ,,stonden zijn polo-paarden.” Wie al even niet in de buurt is geweest, moet goed kijken om zich te kunnen oriënteren. Want veel van de karakteristieke bomen zijn weg. Ondertussen wordt hard gewerkt om de polder over een paar jaar onder water te kunnen zetten en de natuur zijn gang te laten gaan. Dik zucht. Peinzend: ,,Hoe heeft het toch allemaal zo kunnen ontsporen?”

Nou, daar heeft hij wel zijn gedachten over. Want zo’n vijftien jaar lang was Kruis ooggetuige van een slepend politiek conflict. Niet als politicus, maar als ambtenaar van de provincie Zeeland. De in Epe geboren en in Amsterdam afgestudeerde sociaal geograaf raakt in 2004 betrokken bij het dossier. Al snel halen Gedeputeerde Staten hem er bijna altijd bij. Ook bij de gesprekken met kabinetsleden, zelfs die aan de keukentafel bij toenmalig commissaris van de koningin Karla Peijs, verklapt hij wandelend over de dijk langs de Emmaweg in Emmadorp.

Als hij één ding goed snapt dan is het dat veel mensen Hedwige-moe zijn. Of omdat ze zijn moegestreden en zich bedrogen voelen, of omdat ze het jarenlange politieke gedraai beu zijn. ,,Het is niet hoe je met mensen om moet gaan”, vindt Kruis. Het is een reden - nu hij met pensioen is - om zijn gedachten erover te delen in het boekje: Van de hertogin Hedwige geleerd. 32 lessen over ontpoldering. Daarin analyseert Kruis wat achter de schermen politiek en bestuurlijk gebeurde.

Waar is het fout gegaan?