De HEAO in Vlissingen? Nou nee. Corine zocht het hogerop en is nu directeur bij Praxis

Hoe was het om op te groeien op in Koudekerke?

,,Ik groeide op de boerderij in het buitengebied op, dus ik was niet zo van het echte Koudekerkse dorpsleven. Toen ik klein was hadden we melkkoeien, later zijn mijn ouders overgestapt naar alleen akkerbouw en een paar paarden. Het was wel heel leuk om met dieren op te groeien en het strand om de hoek. Ik heb een heel leuke tijd gehad op de basisschool en op de CSW in Middelburg, dat was lekker dichtbij. In Middelburg en Vlissingen kon je gezellig stappen. We zaten in Koudekerke niet zo heel afgelegen van alles, dat scheelde wel.”