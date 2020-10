De Gruffalo is er nu ook in het Zeêuws van Katinka Polderman

video Oud-dierenarts Geert onderhoudt nu graven: ‘Af en toe denk ik: o ja, die ken ik!’

17:06 SCHOONDIJKE - Je dierenartspraktijk verkopen en overstappen op het onderhouden van graven. Geert de Bruijckere (62) uit Breskens maakte de carrièreswitch. Zo anders is het volgens hem niet. ,,Mijn motto in dit werk is ook: consciëntieus en vertrouwd.”