De Grote Sinterklaas Liedjes Quiz: kan jij deze 9 liedjes foutloos afmaken?

video Verkeer bij entree Vlissingen loopt steeds vaker vast

4 december VLISSINGEN - Tijdens de ochtend- en de avondspits is het steeds vaker chaos op de kruising aan het eind (of het begin) van rijksweg A58. Veel automobilisten die dagelijks Vlissingen of Oost-Souburg in en uit moeten, vrezen dat een ernstig ongeluk niet lang kan uitblijven.