De golfjes van de Schelde, het tjoektjoek van de bootjes. Heerlijk wonen in Zeedorp

Het is een verschrik­ke­lijk eenzame tijd voor Adriana van Biemen: ‘Dit kerstpak­ket­je maakt het iets fijner’

19 december MIDDELBURG - In de negen jaar dat Adriana van Biemen-Davidse in het seniorencomplex woont, heeft ze nog nooit een kerstpakket gekregen. De actie van de nieuwe huurderscommissie in oprichting is dus een schot in de roos, lacht ze verrast. ,,Het is een verschrikkelijk eenzame tijd. En nu kan ik met Kerst ook al niet naar mijn dochter in België.”