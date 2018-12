De Gerrit Hiemstra van Defensie

Inwoner 's-Heer Arendsker­ke vindt bijzondere fossiele haaientand van tientallen miljoenen jaren oud

20:40 's-HEER ARENDSKERKE - Frans Frenken uit ‘s-Heer Arendskerke heeft in een groeve in Maastricht een fossiele tand van de uitgestorven makreelhaai gevonden. Die is tientallen miljoenen jaren oud, meldt De Telegraaf.