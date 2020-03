De gasketel blijft nog wel even snorren

Verwacht geen toverformule om ons van het aardgas af te helpen in de Regionale Energiestrategie. De RES 1.0 bestaat uit verschillende onderdelen, maar voor elke Zeeuw is het hoofdstuk over het verwarmen van de woningen zeker van belang. Nieuwbouw moet aardgasvrij zijn, maar voor de overgrote meerderheid van de woningen met een gasaansluiting is het belangrijkste advies: ,,Neem op korte termijn geen ingrijpende beslissing voor een alternatieve warmtevoorziening.”

Tsja, wat schieten we op met zo’n advies? Zo weten de Zeeuwen nog niet waar ze aan toe zijn. Het liefst hadden we in dat RES dé oplossing gezien. Kerncentrales erbij zodat we allemaal aan de elektrische kachel kunnen zitten, of aardgas vervangen door waterstof of biogas, of aardwarmte voor iedereen. Maar voor al die oplossingen is het de vraag of ze financieel en technisch haalbaar zijn.