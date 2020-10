Carolijn Visser schreef een geschenk uit duizenden. Komende woensdag ligt De vader van Grace in de Zeeuwse boekhandels als Geschenk van de Week van het Zeeuwse Boek. Een continenten omspannend liefdesverhaal, met een familiegeschiedenis die begint en eindigt in Middelburg, wortels heeft in Ghana en zindert in Indonesië.

Volledig scherm Nelleke en Adel met Irving op de veranda van hun huis in Makassar op het eiland Celebes © archief familie Comijs Het had net als voorgaande jaren een feest moeten worden. Helaas, corona gooit roet in het eten. De meeste publieke lezingen en presentaties in het kader van de Week van het Zeeuwse Boek (28 oktober tot en met 8 november) zijn afgelast. Nu wordt het Geschenk digitaal gepresenteerd. Wie het boek ter hand neemt, zal ontdekken dat het lezen alleen al een feestje is.

Een kindervriendschap ligt aan de basis van het Geschenk. Al op de eerste dag van de lagere school raakte Carolijn Visser (1956) bevriend met Grace Comijs, een getint meisje dat net als zij in Middelburg-west woonde, ten noorden van de Poelendaeleweg. Het duurde even voor Carolijn mee mocht naar haar bovenwoning. Maar toen het één keer zo ver was, stapte ze een andere wereld binnen (pagina 6): ‘De vader van Grace zat in een fauteuil in de woonkamer. Hem zag ik voor het eerst. Ik schrok. Tot mijn verbijstering was hij zwart. Hoe kon dat?’ Thuis krijgt ze te horen dat vader Comijs uit Indonesië komt. De jonge Carolijn is met stomheid geslagen: ‘De enige zwarte man van Middelburg, en niemand had mij ooit iets verteld!’

Zondagsschool

Volledig scherm Logo Week van het Zeeuwse Boek 2020 © nvt Die vraag - hoe kon dat? - wordt ruimhartig beantwoord in de rest van het boek. De vriendschap tussen Carolijn en Grace omvat een heel leven, zij het dat er ook jarenlang weinig of geen contact was. Nadat Carolijn met haar gezin verhuisde naar de uiterst westelijke rand van Middelburg tegenover het landgoed Ter Hooge, zagen ze elkaar alleen nog op de zondagsschool en met verjaardagen. Na de middelbare school kwamen ze beiden in Amsterdam terecht en kruisten hun wegen elkaar toevallig. Grace was in de loop der jaren meer over haar zwarte vader en blanke moeder te weten gekomen, ze had voor Carolijn de kopieën van een paar honderd brieven in petto.

De huidskleur van vader Comijs blijkt in een koloniaal verleden te wortelen. Graces overgrootvader was afkomstig uit Ghana. Halverwege de negentiende eeuw was hij tot slaaf gemaakt door de Ashanti, de bevolkingsgroep die het daar toen voor het zeggen had. In 1861 werd hij vrijgekocht en geronseld voor het KNIL, het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger. Hollandse administrateurs gaven de Afrikaanse soldaten nieuwe namen. Zo kwam er op Java Piet Comijs in de boeken te staan. Hij wist zich snel op te werken (pagina 17): ‘Afrikaanse Piet was door de Ashanti tot slaaf gemaakt en altijd analfabeet gebleven. Zijn kleinzoons zaten in de schoolbanken tussen de elite van Nederlands-Indië.' Zij werden Belanda Hitam genoemd, Zwarte Hollanders.

Verder bleef het allemaal heel kuis

Volledig scherm Adel met zijn kinderen Irving en Grace in Indonesië - foto uit boek 'De vader van Grace' © archief familie Comijs Adel was één van de kleinzoons. Hij werkte in Makassar voor een Hollands bedrijf dat 'Molukken Veem’ heette. Eind 1952 mocht hij voor een Europees verlof naar Nederland. Daar logeerde hij in de Scheldestraat in Amsterdam in een kosthuis tegenover de woning van een advocatenfamilie. Bij die familie was een kindermeisje in dienst, Nelleke van Flierenburg, de dochter van een kolenboer en aardappelhandelaar uit Middelburg. Adel en Nelleke kwamen elkaar toevallig tegen op een feestje. De zwarte man uit Indonesië viel op haar blauwe ogen, haar eenvoud. Adel had een huwelijk achter de rug. Terwijl hij tijdens de Tweede Wereldoorlog dwangarbeid voor de Japanners verrichtte, ging zijn vrouw er met een andere man vandoor. Adel was 48 jaar, twintig jaar ouder dan Nel toen zij zijn hart op hol deed slaan. De zondag na de feestavond gingen ze naar een jazzclub, naar een restaurant en wandelden door nachtelijk Amsterdam. Ze zoenden de avond voor hij weer naar Indonesië vertrok. Pagina 22: ‘Verder bleef het allemaal heel kuis, kun je uit de brieven opmaken’.

Die correspondentie beslaat een paar honderd velletjes luchtpostpapier over een periode van tien maanden. ‘Het was één groot huwelijksaanzoek’, vertelde zijn dochter Grace. Al op de boot terug begon Adel zijn grote liefde te schrijven: ‘Mijn Juweeltje’, ‘Mijn allerliefste Vrouwke’, ‘Mijn enige Lieveling’. Dat bleef hij doen tot ze eind 1953 op Celebes arriveerde. Als zijn vrouw. Want op 3 juli van dat jaar waren ze met ‘de handschoen’ getrouwd. Dat was noodzakelijk omdat Adel een deel van zijn salaris aan haar wilde ‘delegeren’ voor de reis naar Indonesië.

Vooral voor Nelleke was het een immense stap. Ze verhuisde in principe voor altijd naar een haar onbekende, tropische wereld voor een man die ze vooral uit zijn brieven had leren kennen. En dat voor een eenvoudig Zeeuws meisje. Ze kregen al snel twee kinderen, Irving en Grace. Naast de twee tienerstiefzoons Hardy en Paddy, de kinderen uit Adels eerste huwelijk.

Nellekes handtas werd gestolen

Volledig scherm Grootvader Comijs met zijn vrouw. Adel, de latere vader van Grace, staat tussen hen in - uit boek De vader van Grace © nvt Inmiddels was Soekarno bezig alle Hollandse bedrijven te nationaliseren, ook dat waarvoor Adel werkte. Op 5 december 1957 - Zwarte Sinterklaas - werden alle Nederlanders ‘staatsgevaarlijk’ verklaard. Het gezin Comijs vertrok op 26 februari 1958 naar Nederland. Voordat ze in de haven van Soerabaja aan boord gingen van het passagiersschip Johan van Oldenbarnevelt werd Nellekes handtas gestolen, ruw van haar schouder gerukt. Tickets, paspoorten, het weinige geld dat ze nog hadden, alles zat erin. Ze kwamen berooid aan in Middelburg.

Carolijn Visser schreef met De vader van Grace een verhaal dat aan haar eigen familiegeschiedenis raakt. Toen ze als kind bij Grace in huis kwam hing daar een schilderij van rijstvelden met een vulkaan. Bij haar thuis hing er eentje met een oerwoud waar je een tijger door het gebladerte zag sluipen. Carolijns ouders woonden eind 1953, toen Nelleke inscheepte, in Soerabaja. Vader Visser werkte op de Javasche Bank. Pagina 86: ‘Mijn ouders waren naar Indonesië gekomen in de hoop een bijdrage te kunnen leveren aan de opbouw van het nieuwe, onafhankelijke land, maar mijn vader kreeg op de bank te maken met Nederlandse collega’s die nog steeds heel koloniaal waren ingesteld. (...) De spanning op de bank nam toe toen mijn moeder Engelse les ging geven op een Indonesische school waar ze geen Nederlands mocht spreken. Ze sprak alleen Engels tijdens de les, had ze gezegd, toch werd het als verraad gezien door mijn vaders collega’s. Gedesillusioneerd hadden mijn ouders Indonesië in 1954 verlaten’. Dat was twee jaar voor Carolijn werd geboren.

Juweel

Opmerkelijk genoeg is de schrijfster nooit in Indonesië geweest. Ze zegt: ,,Tot dusver werd ik altijd afgeschrikt door dat land: er is zoveel over geschreven, wat kan ik daar nog aan toevoegen?” Die vraag heeft ze nu met het pakkende liefdesrelaas van ‘De vader van Grace’ beantwoord. En ja, laat ze weten, ze gaat zeker nog eens naar alle plaatsen in Indonesië die in het verhaal voorbijkomen. Voor het zover is krijgen alle Zeeuwen vanaf woensdag een mooi cadeau tijdens hun Week van het Boek. Nog fraaier: na afloop van die tiendaagse week wordt het boek landelijk uitgebracht. Dan blijft het een juweel maar is het geen cadeau meer.

Carolijn Visser: De vader van Grace - Geschenk in de Week van het Zeeuwse Boek (28 okt. t/m 8 nov.), gratis in de Zeeuwse boekhandels bij aankoop van 15,- euro aan boeken. Uitgeverij Atlas Contact brengt het boek in november landelijk uit voor 14,99 euro.

Volledig scherm Carolijn Visser © Annaleen Louwes

Carolijn Visser (1956) werd in Leiden geboren en groeide op in Middelburg. Ze maakte naam met reisverhalen. China, Vietnam, Estland, Tibet, Nicaragua, ze was vaak te vinden in communistische en post-communistische landen. De laatste tien jaar voegde ze een genre aan haar oeuvre toe: dat van reisverhalen gecombineerd met internationale familiegeschiedenissen gebaseerd op bewaard gebleven correspondentie.

Het in 2012 verschenen Argentijnse avonden is zo’n boek. Daarin vertelt ze het levensverhaal van de Hollandse consul Ida van Mastrigt in Argentinië. De dramatische geschiedenis van Selma Vos en haar man Chang Tsao in Maoïstisch China riep ze tot leven in het met de Libris Geschiedenis Prijs en Zeeuwse Boekenprijs bekroonde Selma (2016). Ook die familiehistorie is voor een belangrijk deel gebaseerd op brieven. Voor het verhaal De vader van Grace werd geput uit honderden velletjes luchtpostpapier die als één grote liefdesverklaring kunnen worden gelezen.

Volledig scherm Spelen op het Karel Doormanplein in Middelburg, 1962: uiterst rechts Grace, Carolijn zit achteraan naast Irving. © archief familie Comijs