De ene spuit na de andere gaat in een Zeeuwse bovenarm: ‘Geen twijfel en ik blijf voorzichtig’

Feestje bij éénjarige De Hoeve in Terneuzen, behoefte aan tweede kleinscha­lig verzor­gings­huis

2 mei TERNEUZEN - Liedjes van Vader Abraham, Wim Sonneveld en Charles Aznavour klonken zaterdag over de Händellaan in de Terneuzense wijk Oudelandse Hoeve. Kleinschalig verzorgingshuis De Hoeve vierde het éénjarig bestaan met volkszanger Fabrice uit Westdorpe. ,,We willen in Terneuzen of Hulst graag nog een vestiging openen", vertelde locatiemanager Saskia Mattheijssen. ,,Er is behoefte aan.”