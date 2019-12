‘De eerste kerst zonder mijn vader’, Middelburgers hangen bijzondere kaartjes in Joris’ Kerstboom

Dief vlucht met gestolen iPhone in taxi, maar Zeeuwse agenten kunnen hem live volgen via ‘Find My iPhone’

20:47 MIDDELBURG - Een 35-jarige man is vanmiddag opgepakt voor het stelen van een iPhone en enkele pinpassen in een supermarkt in Middelburg. Hij vluchtte in een taxi en reed kriskras door Zeeland. Alleen wist hij niet dat zijn vluchtroute online live was te volgen via de functie ‘Find My iPhone’.