De eerste keer... weet je nog?

De Brit Ewan MacColl schreef dit prachtige en pure liefdeslied in 1957. Al heel wat artiesten namen het op. Of het komt omdat het een hit was in mijn geboortejaar 1972? Geen flauw idee. Maar het nummer grijpt me bij mijn strot. Speciaal die ene versie. Die van George Michael. Hij bracht het nummer twee keer uit: op het studio-album Songs From The Last Century en op Symphonica, een live-album. Vooral bij die laatste schieten de tranen spontaan in mijn ogen. Nee, geen gevalletje Careless Whisper. Hier hoor je een heuse vocale kunstenaar. Op dat hele album trouwens. George Michael heeft met zijn The First Time Ever I Saw Your Face mijn hart gestolen.