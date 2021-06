De Duitsers mogen weer, maar komen ze ook? ‘Ik zit deze zomer al bijna vol met Nederlanders’

Aanleg Nieuwe Sluis bij Terneuzen in tijd al ruim­schoots over de helft

8 juni TERNEUZEN - In bouwtijd is de Nieuwe Sluis bij Terneuzen al ruimschoots over de helft. Dat is zeker vanuit de lucht goed te zien, met de sluiskolk in het midden en de twee sluishoofden aan weerszijden.