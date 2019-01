De Duinhoeve sluit jeugdcamping in Burgh-Haamstede

Dat betekent niet dat jongeren er helemaal niet meer welkom zijn, benadrukt John Kodde, die de dagelijkse leiding heeft bij De Duinhoeve. ,,Als ze komen om van de natuur te genieten, zijn ze van harte welkom. Maar niet om alcohol en drugs te gebruiken.”

Met vijftienhonderd plaatsen is De Duinhoeve, aan de Maireweg in Burgh-Haamstede, de grootste camping van Schouwen-Duiveland. De jeugdcamping telt 228 plaatsen. Die gaat na dit jaar dicht.

Vaste kern

De Duinhoeve wil zich meer profileren als een ‘groene gezinscamping'. ,,Dat zijn we al, maar we vinden dat een jeugdcamping daar niet meer bij past. Daar zullen wel wat jongeren teleurgesteld over zijn, want ook onder hen hebben we een kern die steeds terugkeert.”

Veel overlast veroorzaken die over het algemeen niet, stelt Kodde. ,,Dat zijn we eigenlijk altijd voor, mede doordat we bewaking hebben rondlopen. Maar het is net als bij een voetbalwedstrijd met twintigduizend man publiek: die twee mensen die net een beetje uit de band springen, daar praat iedereen over. Dat willen we niet meer.”

Duin en Zand

Een échte jongerencamping als Duin en Zand in Scharendijke, met discotheek op het terrein en al, is De Duinhoeve al nooit geweest. Maar ook in Scharendijke gooien de eigenaren het over een andere boeg. Jongeren zijn daar alleen nog welkom in de zomervakantie, tijdens Pinksteren, Hemelvaart, Fronleichnam en het jaarlijkse reünieweekend in juni. Ze staan dan op een apart veld.

De andere weekenden willen ze in Scharendijke alleen nog maar gezinnen, waarvan er steeds meer komen. Bij De Duinhoeve zijn jongeren nog het hele jaar welkom, maar wel onder strenge voorwaarden. ,,We discrimineren niet”, legt Kodde uit, ,,maar we hebben wel regels waar ze zich aan dienen te houden. Net als gezinnen, overigens.”

Bulldozers