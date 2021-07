video Als je naar Oostkapel­le op vakantie gaat, hoef je tenminste niet te testen

23 juli MIDDELBURG - Testen, formulieren of quarantaine, daar heeft Justine Maljaars uit Middelburg geen trek in. ,,We gingen altijd naar Frankrijk, maar nu blijven we in Nederland, vanwege het coronavirus”, vertelt ze. ,,Dat hebben we vorig jaar ook al gedaan. Voor de kinderen hoef je niet ver weg. Het belangrijkste is dat we lekker even weg zijn, en dat de kinderen uit kunnen rusten. En ik vind het héérlijk dat ik ’s ochtends even geen broodtrommels hoef te vullen.”