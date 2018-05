De Drvkkery: Nog steeds een winkel om in te verdwalen

‘Bijzondere avondmaals­be­ker hoort bij Goes’

7:00 GOES – Een zilveren avondmaalsbeker uit de achttiende eeuw wordt op 6 juni geveild in het Zeeuws Veilinghuis in Middelburg. Het gaat om een zeldzaam exemplaar, zegt veilingmeester Henri van Maanen. ,,Het is een prachtige beker, gegraveerd met het typerende stadswapen van Goes.”