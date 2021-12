De draaiende keuken deed het hem: Willeke en André bouwden in een week tijd een winnend tiny house

André en Willeke Meeuwsen deden mee aan Tiny House Battle, op RTL4. In dat programma zoekt een koper (een eenling of een stel) naar een tiny house. Twee amateur-bouwteams zetten in een week tijd zo'n huisje in elkaar, waarna de koper de mooiste uitkiest en erin gaat wonen.

Een mooi avontuur

Het programma was een buitenkansje voor het stel. ,,We hadden net ervoor samen ons eerste tiny house gebouwd. Gewoon, omdat we dat leuk vonden.” Vrienden wezen hen op de mogelijkheid zich aan te melden. ,,Eerst dacht ik: dat doen we niet", zegt Willeke. ,,Ik vond dat toch wat ongemakkelijk, op tv komen. Maar toen beseften we ook: dit kan wel een mooi avontuur worden. Dus toen hebben we ons toch maar opgegeven.”