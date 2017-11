De dood van haar zoontje bracht Natasja bij God

OOST-SOUBURG - In het boek 'God bestaat echt' vertelt Natasja Verhagen uit Oost-Souburg over de drama's in haar leven. Dankzij de Heer kan ze alles een plaats geven.

Het is een boek over de grote ommekeer. Natasja Verhagen in Oost-Souburg had niets met het geloof, in welke vorm dan ook. Toen haar 12-jarige zoon Jimmy in 2004 aan een hersentumor overleed kwam ze wel dicht bij de Heer. Sindsdien geeft het geloof haar kracht. Ze zegt: ,,Doordat ik de Here Jezus heb leren kennen ben ik een echt mens geworden en geniet ik een vol leven.''

Ze liet haar verhaal opschrijven in het boek 'God bestaat echt', dat vrijdag vanaf 18.30 uur in de Ontmoetingskerk in Middelburg wordt gepresenteerd. 'Verlost van het verleden door het verlies van onze zoon'- zo luidt de ondertitel. Journaliste Corina Schipaanboord uit Kapelle schreef het verhaal op. Ook zij is gelovig: ,,Ik was in gebed geweest omdat ik graag een boek wilde schrijven. Het is mooi dat God dat dan op je pad brengt.''

Die geloofservaring bood haar ook ruimte om traumatische jeugd in een ander licht te zien. Want het was nogal een zwaar verleden dat ze met zich mee droeg. Ze groeide op in Rilland: ,,Mijn ouders waren alcoholist. Toen ik 11 jaar was ging mijn vader ervan door met een veel jonger meisje. Ik was een achteraankomertje, mijn twee oudere broers gingen uit huis zodat ik alleen met mijn moeder achterbleef. Op mijn veertiende ben ik verkracht door een zoon van een vriendin van haar. Hij was 35 jaar en kwam net uit de gevangenis. Die gebeurtenis heeft mijn leven veranderd: ik was niet zo braaf en liep met een mes op zak. De boodschap was: als je aan me zit, steek ik je overhoop.''