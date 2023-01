Jan: ,,Ik weet nog goed dat we de eerste keer kwamen aanrijden en de kerk van Kortgene zagen. We vonden het gelijk een mooi dorpje. Toen we de Ooststraat inreden zeiden we tegen elkaar: ‘Wat een kast van een huis, dat zal het toch niet zijn?’ Maar het was het wel.

Carla: ‘Ik moest erg wennen. Ik vond het huis wel mooi, maar we woonden daarvoor in Maasdam in een nieuwbouwhuis dat speciaal voor ons gebouwd was. Alles was daar spic en span. Het liefst was ik met dat huis op mijn rug hier naartoe verkast.”