De Dodendraad verscheurde Koewacht

Maak de oester wat zoeter en iedereen lust hem, weet Zeeuwse onderzoe­ker

7:00 VLISSINGEN - Nederlanders willen oesters die net wat zoeter zijn. Dat blijkt uit onderzoek van Jasper van Houcke uit Middelburg. Nu is hij er ook nog eens in geslaagd om zo'n oester te kweken. Een gat in de markt voor de visserijsector, hoopt hij.