De dode bultrug en de dure dijk in Hansweert... Kortom, wat weet jij nog van het nieuws?

Strandpa­vil­joen Kaapduin dicht wegens instor­tings­ge­vaar

DISHOEK - Strandpaviljoen Kaapduin bij Dishoek blijft voorlopig dicht wegens instortingsgevaar. Wegens een verzakt terras moest het donderdag 30 juni al de deuren sluiten. Nader onderzoek heeft aangetoond dat er sprake is van mogelijk instortingsgevaar door achterstallig onderhoud, aldus de gemeente. Daarom is gisteren het strandpaviljoen afgezet. De gemeente Veere huurt een bureau in om onderzoek te doen naar de technische staat van Kaapduin en komt met aanbevelingen. Het is nog niet bekend hoe lang het gaat duren.

5 juli