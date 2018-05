De dames in Arnemuiden heten Maatje en Tonaatje

Tholenaar afgesneden op A2 en belandt met auto in het water

17:48 VINKEVEEN - Een 24-jarige man uit Tholen is donderdag met zijn auto te water geraakt nadat hij op de A2 bij Vinkeveen (Utrecht) werd afgesneden door een andere auto. De bestuurder van die auto reed na het ongeluk door en de politie is naar hem of haar op zoek.