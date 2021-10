De dag na de brand hebben de bewoners nog flink last van roet en een penetrante geur. ‘Heel de tuin ligt vol met zwarte brokken’

Jaco Wessels kijkt vanaf zijn oprit naar de zwarte resten van de afgebrande loods. ,,Ik hoorde rond drie uur een knal en toen ben ik even gaan kijken, maar op dat moment zag ik nog niks. Een poosje later rook ik een brandlucht en zag ik een rookwolk en een paar vlammen aan de achterkant van de loods . Ik heb gelijk 112 gebeld. Binnen no-time trok er een enorme zwarte rookwolk over het dorp, eigenlijk net niet over mijn huis, maar meer die kant op”, zegt hij, terwijl hij naar de andere kant van de straat wijst die parallel loopt aan de Stoofweg. ,,Er kwam een mensenmassa op af, dat is onvoorstelbaar. Ze stonden met z’n allen vol in de rook. De politie stuurde ze een paar keer weg en dan dropen ze af, maar twee tellen later stonden ze er weer. Het is hier nog nooit zo druk geweest. Nu is het weer rustig, maar die geur is nog niet weg. Je ruikt het vooral in mijn auto en in de hal. Ik heb vanmorgen eerst de jassen in de wasmachine gegooid.’’