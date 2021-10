De Cloedt eist zijn Hedwigepolder terug

De Cloedt vraagt de Raad van State om een herziening van het vonnis waarin zijn bezwaren tegen de ontpoldering werden afgewezen. Dat gebeurde in 2014. Toen al voerde De Cloedt de vervuiling van de Schelde aan als argument tegen ontpoldering. De conclusie in de milieueffectrapportage (mer) was dat de verontreiniging van de polder door Scheldewater mee zou vallen. De Raad van State deelde deze conclusie.

De Cloedt raakte zijn polder kwijt. Inmiddels zijn alle bomen en struiken gerooid en alle gebouwen gesloopt. In 2024 zou het Scheldewater de polder in gaan stromen en is de ontpoldering definitief.

Nieuwe informatie

De PFAS-verontreiniging is onder meer gemeld in een recent rapport dat in opdracht van Rijkswaterstaat was opgesteld. Zonder rekenschap te geven van de PFAS-verontreiniging in het Scheldewater in de buurt van de Hedwigepolder, zijn de conclusies van de mer onjuist, betoogt de advocaat van De Cloedt in het verzoek om herziening van het vonnis. Daar komt bij dat volgens De Cloedt de overheid al in 2011 wist van de hoge PFAS-concentraties. Zijn advocaat stelt daarom dat het plan voor de Hertogin Hedwigepolder toen ‘niet met de vereiste zorgvuldigheid tot stand is gekomen’.