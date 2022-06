De Classic Races in Wemeldinge bekoren weer als vanouds, al begon de dag heel verdrietig

Het was een feestelijke dag. Maar wel een dag die verdrietig begon. 's Ochtends kwam het heel slechte nieuws binnen dat een 23-jarige man die zou helpen met de catering van het evenement om het leven was gekomen toen hij bij Kapelle op zijn motor in botsing kwam met een landbouwvoertuig. Daarom werd zaterdagmiddag voorafgaand aan de eerste demorace een minuut stilde in acht genomen.

Meest constant

Ondanks het zwarte randje, genoot het publiek van de racende Kreidlers, Ducati's en vele andere historische motoren. Tijdens de Classis Races maken klassieke motoren, in verschillende klassen, rondjes op het circuit op het bedrijventerrein langs het kanaal. Het gaat om zogeheten demo's en niet om wedstrijden waarbij de eerste die de finishlijn passeert ook de winnaar is. Nee, wie in Wemeldinge in zijn of haar twee manches het meest constant rijdt, gaat er met de eerste prijs vandoor. De rijder die als laatste wordt afgevlagd kan zelfs winnen.