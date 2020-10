De champagne kan open: de vuurtoren van Haamstede blijft hartstikke rood

update 15.00 uur - videoNIEUW-HAAMSTEDE - De vuurtoren in Haamstede blijft toch rood. Rijkswaterstaat wilde de toren een roestbruine kleur geven, maar fel protest van verontwaardigde omwonenden heeft geholpen : Rijkswaterstaat is van mening veranderd. Ook omdat het qua vergunningen niet goed geregeld was.

De champagne kan open. ,,Sterker nog. Die is al op”, reageert Siem van der Giessen die letterlijk aan de voet van de toren woont. De secretaris van de Belangenvereniging Nieuw-Haamstede kwam gelijk in actie toen hij het 'terracotta-achtige’ oxiderood zag dat Rijkswaterstaat van plan was op de Westerlichttoren te smeren. Binnen no time bleek een leger van mensen te hechten aan het rood-wit dat al decennialang de vuurtoren sierde. ,,We hebben circa 1000 e-mails ontvangen, heel veel mondelinge reacties gehad en ook op de poll van de PZC is toen heel veel gereageerd.”

Spiraal wordt doorgetrokken

Rijkswaterstaat heeft, in samenspraak met de gemeente Schouwen-Duiveland, besloten het huidige onderhoudswerk uit te voeren met de kleur die de toren ook in 2018 had: vuurtorenrood. Ook wordt de spiraal tot onderen doorgetrokken, zoals ook het geval was in 2018. Na onderzoek is gebleken dat de in april door Rijkswaterstaat verkregen onherroepelijke vergunning niet voorziet in een kleurwijziging.

Rijkswaterstaat kreeg een vergunning van de gemeente Schouwen-Duiveland om de oude verflagen eraf te halen. Op voorwaarde van de gemeente is een kleurhistorisch onderzoek uitgevoerd door de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, om vast te stellen welke kleuren in het verleden op de toren hebben gezeten. Daar kwam het oxiderood vandaan.

Voor minstens twaalf jaar

Garantie dat de toren voor eeuwig met een vuurtorenrood jasje wordt uitgerust, is er niet. ,,Met een volgende onderhoudsbeurt, over circa 12 jaar, wordt opnieuw gekeken naar het kleurhistorisch onderzoek en of wijziging van de kleur dan gewenst is. Daarvoor zullen de dan geldende procedures worden doorlopen", aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Vooralsnog kan de vlag uit. ,,Dit is geweldig. We zijn zó blij", meldt Van der Giessen. De toren geldt als een icoon voor de buurt. Toeristische spulletjes, boeken: óveral zie je rood-witte zuurstok terug. Met zijn buurtgenoten en andere betrokkenen was hij vastbesloten de strijd tot het einde toe te voeren. ,,We hadden alle registers open getrokken, maar het wordt nu weer gewoon mooi vuurtorenrood.”

Omwonenden reageerden eerder boos op de plannen voor een kleurwijziging. Bekijk hier de video: