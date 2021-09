De Cammaerts boeren al acht generaties: ‘Onze planten zijn topsporters’

Toch een beetje het gevoel van de Ride: ‘Fietstocht is mooi moment om mensen hart onder de riem te steken’

11 september GOES - Een leeg parkeerterrein bij de Zeelandhallen in Goes op zaterdagochtend: geen grote groepen fietsers, geen gezelligheid, en geen kippenvel als Patricia Foort die The Rose zingt. Toch stapten tientallen mensen op de fiets om op eigen houtje de Delta Ride for the Roses te rijden. ,,We willen gewoon fietsen, en ons inzetten voor het goede doel.”