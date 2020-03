De bouwvakkers timmeren door, maar samen schaften is taboe

Het is gedaan met feesten in de Timmerfa­briek

17:19 VLISSINGEN - Het is voorbij met de feesten in de Timmerfabriek van Vlissingen. Woensdag levert evenementenorganisator Louk Peperkamp de sleutel in. Als het goed is, arriveren in september de bouwkranen en wordt het elegante en tegelijk robuuste industriële erfgoed, een luxe hotel.