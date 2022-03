De bloeddruk bij Zeeuwse huisartsen loopt hoog op. Noodkreet aan Den Haag: stop met al die regels!

Voilà, zo ziet de nieuwe biblio­theek van Terneuzen er uit

TERNEUZEN - Over de plek van de nieuwe bibliotheek in Terneuzen zijn al zoveel letters geschreven dat je er makkelijk een boekenkast mee kan vullen. Maar vrijdag is het toch echt zover. De hypermoderne bieb opent zijn deuren op de Kop van de Noordstraat. Uh pardon, op het ook al nieuwe Bellevueplein.

10:59