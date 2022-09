De bittere beker van Oranje

Sporen in de DeltaDe activiteiten in het herdenkingsjaar ‘1572 Geboorte van Nederland’ kabbelen zo’n beetje voort met stadswandelingen, lezingen, exposities en hier en daar een kleurwedstrijd. In Zeeland is Vlissingen het actiefst. Die stad bevrijdde zichzelf immers als eerste in het huidige Nederland op 6 april 1572; Den Briel was 5 dagen tevoren bevrijd door de externe hand van de Watergeuzen.