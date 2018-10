De Bietentocht betekent ouderwets varen en vooral veel gezelligheid

VIDEOYERSEKE - Krijg nou bieten! Met haar armen gespreid laat Lianne van der Giessen de tekst op haar trui zien in de haven van Yerseke. De Rotterdamse is goedgeluimd en maakt maar eens een wandelingetje langs de 25 schuiten die net als zij meedoen aan de jaarlijkse Bietentocht.

Stuk voor stuk liggen de platbodems maandag aan het einde van de middag aangemeerd in Yerseke. Vertrokken uit Steenbergen. Via het Volkerak en de Krammersluizen zijn ze tussen Tholen en Schouwen door gevaren en aangemeerd in Yerseke. Etappe één van een tocht die voor de twintigste keer gevaren wordt en waar het vooral om de nostalgie en gezelligheid draait.

Volledig scherm Bij de Bietentocht worden de platbodems geacht zo traditioneel mogelijk te varen. Op de wind, dus. © Marcelle Davidse

Neem nou 't Immetje. Een kleinere schuit waar nét de scheepsbitter uit het ruim wordt gehaald. Varend onder Jamaicaanse vlag (‘Maar eigenlijk komen we uit Brielle’) is de boot versierd in dezelfde stijl. De bieten aan boord zijn omgedoopt tot ‘wietbieten’. ‘Don't worry, biet happy’, leest een bordje aan boord. ,,Als we 's ochtends wegvaren hebben we rastapruiken op”, grinnikt Mariska. Vanaf de buurboot stappen mensen zó over aan boord van 't Immetje. Even een borreltje doen.

Volledig scherm Schuiten die meedoen aan de Bietentocht liggen voor anker in de Yersekse haven. In het midden, met Jamaicaanse vlag, 't Immetje. © PZC

Het zou zomaar eens een kanshebber kunnen zijn voor de eerste prijs van de Bietentocht, dit jaar.

De organisatie geeft namelijk punten voor ludieke acties en dus komt het regelmatig voor dat er kleurrijke deelnemers of boten meevaren. Daarnaast gaat het er niet zozeer om wie het snelste vaart. De uitdaging zit 'm er vooral in om zo traditioneel mogelijk te varen. Op de motor varen levert bijvoorbeeld strafpunten op.

Volledig scherm De intocht van de Bietentocht in Yerseke. © Marcelle Davidse

Verdeeld over vier etappes krijgen de boten op die manier (min)punten. Dinsdag wordt het wel een uitdaging, weet Mariska. De weerberichten voorzien een straffe wind tegen, terwijl die vandaag nog vol in de zeilen stond. Op weg naar Zierikzee moet dan ook nog de Zeelandbrug gepasseerd worden. ,,Daar heb je hele heftige golven en stroming", zegt haar buurvrouw Christine. Maar als het aan de vrouwen ligt, blijft de motor uit. Hoe gaan ze dat dan oplossen? ,,Opkruisen", zegt Mariska stellig. In landrottentaal: flinke zigzagbewegingen maken om tegen de wind in vooruit te komen. Het zeil moet dan wel om en om in een andere richting draaien. Christine: ,,Dat is hard werken. Dan ben je dus wel even bezig."

Volledig scherm Voor anker in de haven. © Marcelle Davidse