De Biet in Zierikzee uitgeroepen tot beste café van Nederland

De Zierikzeeënaar is trots op het resultaat van hard werken: ,,We hebben feitelijk in drie jaar tijd een hele andere Biet neergezet, met een vernieuwde crew ook." De eerste plek is voor Roggeband evenwel geen reden nu op z'n tenen te gaan lopen, om uitglijders te voorkomen.



,,Het verandert voor ons in feite niks aan wie we zijn, wat we doen en hoe we het doen. We blijven gewoon onszelf. Dat is het beste, want met die uitstraling heb je die prijs gewonnen. Het is gewoon een leuke kroon op vijftien jaar werk. Maar als je eerste wordt, komt er denk ik ook wel wat op je af. We gaan ieder geval een leuke winter tegemoet, verwacht ik. Want ik geloof wel dat zo'n prijs extra aanloop meebrengt, van mensen die nieuwsgierig zijn hoe De Biet er uitziet."