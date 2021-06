De Bibliobussen in Zeeland rijden vanaf woensdag weer

In de Biblioservicebus is een geldautomaat te vinden. Vanaf zaterdag 12 juni staat de Biblioservicebus elke zaterdag ook in Oost-Souburg, tussen 14 en 15 uur aan de Verlengde Kanaalstraat. Op Noord-Beveland is er een wijziging in de haltetijden van Kortgene en Colijnsplaat. Op de dinsdagen in de oneven weken staat de bus in Colijnsplaat van 13.30 tot 14.45 uur in de Havelaarstraat/Voorstraat en in Kortgene van 15 tot 16 uur in de Hoofdstraat/kerk. Een compleet overzicht van halteplaatsen is hier te vinden.