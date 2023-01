‘De baby hadden ze meegenomen in een boodschappentas’

Volledig scherm Anton Reijngoudt: Van ons huis bleef alleen een muurtje over. Op een foto zijn nog de restanten van het aquarium van broer Jan te zien. © Anton Reijngoudt

Anton Reijngoudt, historicus, Ermelo

,,’Gevaarlijk hoog water’, waarschuwde de radionieuwsdienst op de avond van 31 januari 1953. Wij, mijn moeder – al ruim tien jaar weduwe -, twee oudere broers en ikzelf, bijna zestien jaar oud, hoorden het een beetje verontrust aan, maar we werden niet bijzonder bang. Ik was dit weekend thuis op Sint Philipsland, Flupland. Door de week woonde ik op een internaat van De Driestar in Krabbendijke, waar ik op mijn prille leeftijd voor onderwijzer werd opgeleid.

Om ongeveer elf uur maakten we ons klaar voor de nacht. Ik bracht eerst onze lapjeskat Mintje naar haar slaapplaats in de houten schuur achter ons huis en daarna ging ik slapen. Het werd een kort nachtje, want om een uur of vijf werd er op de deur gebonsd en werd er geroepen: ‘D’r kom waeter over den diek’. Iedereen moest het huis uit en een veilige plaats zoeken in het hogere gedeelte van het dorp.

Kort daarna liepen we op straat, toen nog helemaal droog. De storm loeide, het was koud en donker, de kerkklokken luidden, onheilspellend allemaal. Nog steeds was ik niet echt bang, ik vond het zelfs wel spannend. Overstromingen had je in de middeleeuwen en niet in deze moderne twintigste eeuw, veilig achter sterke dijken. Als er al een beetje water over de dijk zou spoelen was dat hooguit jammer voor de vloerbedekking.

Al gauw kwamen we aan bij de Oostdijk, een bestrate binnendijk met een rijtje woningen die de scheiding vormde tussen de lage kom van het dorp en het wat hogere gedeelte. We werden gastvrij ontvangen bij de familie Reijngoudt-van Putten – mijn latere schoonouders! – in hun woning aan de veilige noordkant van de dijk. Ze hadden een groot gezin, toen met zeven kinderen, variërend van de eenjarige Cenny tot de oudste dochter Corrie van veertien jaar, voor wie ik toen nog weinig oog had. Veel ruimte was er niet in huis, maar er werd met liefde plaats voor ons gemaakt. Niet alleen voor ons, want het hele huis raakte vol, tot in de ouderlijke slaapkamer toe. In het bed lag daar een oude man bij te komen, helemaal gekleed tot en met zijn petje. Onvergetelijk.

Ik hield het niet lang uit in huis en ging lopen naar de haven, langs de oude weegbrug waar vloedplanken in de coupure waren aangebracht en verder langs de molen naar de Zuiddijk, een échte zeedijk. Met ontsteltenis zag ik dat het water tot ongeveer een meter onder de kruin van de dijk stond. Een eindje verder, bij de trap naar de Achterstraat, stond een groepje mannen. Toen het water wat leek te zakken, zei een van hen: ‘Waarschijnlijk is het ergens doorgebroken’. Nu ik daar toch was – ons huis stond in de Achterstraat – kreeg ik het onzalige idee om de radio op zolder te gaan zetten. Ik ging de trap af en niemand hield me tegen, waarover ik me achteraf erg verbaasde. Kennelijk was de levensgevaarlijke realiteit nog niet goed tot iedereen doorgedrongen. Bij ons huis aangekomen bleek de voordeur op slot te zijn. Jammer voor de radio, dus ik ging weer terug naar de veilige Oostdijk. Wat als de deur niet op slot was geweest!

Hooguit een kwartier later stortte een enorme vloedgolf zich op het dorp en beukte, aangedreven door de zware storm, hele rijen huizen kapot. Van ons huis bleef alleen een muurtje over. Op een foto zijn nog de restanten van het aquarium van broer Jan te zien. Vanaf de Oostdijk keken we, nu wel doodsbang en verstijfd van schrik, toe hoe de kom van het dorp zich met water vulde. Wat later kwam wrakhout aanspoelen, met een aantal dode dieren. Gelukkig geen mensen, want op ons dorp waren er relatief weinig slachtoffers, althans vergeleken met dorpen waar de dijken dicht bij de dorpskom doorbraken.

Volledig scherm Het monument met de namen van de slachtoffers in Sint Philipsland. © Anton Reijngoudt ’s Middags moesten om veiligheidsredenen alle bewoners evacueren. De weg naar Noord-Brabant was gelukkig vrij gebleven. Over het algemeen werden we gastvrij ontvangen. Onze familie kwam in Roosendaal terecht. Zelf was ik daar maar een paar weken, want toen kon ik weer naar school in het droog gebleven Krabbendijke.

Tot zover mijn persoonlijke herinneringen. Wie meer wil weten over de watersnoodramp in Sint Philipsland verwijs ik naar het in 2003 verschenen boek De Ramp op Sint Philipsland door de onvolprezen dorpshistoricus Jan Kempeneers. Een tastbare herinnering is het monumentje met de namen van de negen Fluplandse slachtoffers. Het staat vlak voor de hervormde kerk. Aan de muur is goed te zien hoe hoog het water kwam, zo’n drie meter.

Om twee redenen eindig ik niet in mineur.

Toen ik in augustus in het dorp fietste, zag ik tot mijn stomme verbazing en vreugde poes Mintje lopen, gezond en wel. Misschien had ze zich aan het hout van het schuurtje kunnen vastklampen. Ik nam haar mee naar ons tijdelijk huis, maar ze liep al gauw weer weg. Kennelijk had ze het laatste halfjaar een goed onderdak gevonden. Fijn voor de poes, ik had er vrede mee.

En is het nog iets geworden met de eerder genoemde Corrie? Nou en of, we zijn nu ruim tweeënzestig jaar gelukkig getrouwd. Ons zestigjarig huwelijksjubileum vierden we twee jaar geleden, niet in onze woonplaats Ermelo, maar op Flupland. Ja, waar anders?”

Adriana Cafra-Wanders

,,Dit is het verhaal van het internaat voor schipperskinderen Maria-Oord Hansweert Oost.

Het verhaal van die nacht begon voor mijn zuster en mij op zaterdag de 31ste januari. Ik was 12,5 jaar en mijn zusje Betsy bijna 11 jaar. Wij kwamen terug in Rotterdam met ons schip waar onze vader kapitein op was. Wij hadden al minstens twee weken eerder terug op school moeten wezen na de kerstvakantie, maar we waren in Duitsland geweest en te ver weg om ook nog met de trein naar Nederland te reizen.

Dus die namiddag gingen we op weg met de trein van Rotterdam naar het internaat voor R.K. schipperskinderen Maria-Oord in Hansweert-Oost. Wij hadden wel in de gaten dat het stormde die nacht, maar het was winter dus dat was te verwachten. Het was al donker toen we daar aankwamen. De zusters stelden onze moeder voor, die nacht op het internaat te blijven, maar ze wilde terug naar Rotterdam. Later hoorde ze dat het de laatste trein was en ze vertelde ons dat de trein in sommige plaatsen heel langzaam moest rijden, omdat het water al over de spoorlijn liep, vooral op de bruggen.

Na het afscheid mochten we nog een poosje spelen en toe, om ongeveer 19.30 uur, gingen we allemaal naar bed. Plotseling ging het licht aan op de slaapzaal en zuster Gertruda, de hoofdonderwijzeres, kwam door de zaal rennen, maakte ons wakker en schreeuwde: ,,Vlug allemaal opstaan, pak je kleren en doe alles in je deken en ga vlug naar boven. ”Ze bedoelde de eerste verdieping in de villa. Wij waren een beetje verbijsterd. Wij hadden geen idee dat het nog maar drie of vier uur in de morgen was. Maar we deden wat ons gezegd werd. Naast de slaapkamers was een ingang waar onze jassen aan kapstokken hingen. Mijn jas hing bij de deur en ik wilde die nog grijpen, maar ik zag al water onder de deur komen dus ik dacht: ,,Nee, dat zal ik maar niet doen.” Tegen de tijd dat mijn zus een paar minuutjes later door de ingang kwam, liep ze al kniediep door het water. Later kwamen we te weten dat het water buiten al ongeveer anderhalve meter hoog stond.

Alle kinderen, jongens en meisjes, bijna honderd, de zusters en de pastoor, waren nog maar een korte tijd boven, toen alle deuren plotseling instortten en het water door het gebouw stroomde. Een van de zusters was in de keuken om wat brood te pakken en probeerde de trap te bereiken, maar ze redde het niet. Ze werd door het water door de gang gesleurd, maar wist gelukkig een reling vast te grijpen. Ze is gered door een broer en zus die heel goed konden zwemmen, met lakens die de zusters aan elkaar hadden geknoopt.

Nu moesten we maar wachten en zien hoe hoog het water zou komen. Gelukkig spoelde het water niet over de vloer van de eerste verdieping. Later in de namiddag begonnen ze met het redden van de kinderen, zusters en ook oudere mensen waar de zusters voor zorgden. Ik kan me nog herinneren dat we uit een raam moesten klimmen en over een schuin dakje in de roeiboot werden geholpen. Op de dijk stonden bussen om ons naar Goes te evacueren. Daar kregen we wat te eten en mijn zus en ik werden in huis genomen door vrijwilligers: een vrouw met een dochter die een beetje ouder was dan ik. Daar zijn we een week geweest, totdat mijn moeder ons kon ophalen.

Ons schip moest in Rotterdam blijven, die week na de Ramp, voor het geval het nodig was om te helpen bij de redding van mensen of andere taken. Wij bleven weer een poosje aan boord totdat de zusters de school weer opzetten in Leyenbroek, vlakbij Sittard in Limburg, in een bijna leeg klooster.

Het nieuwe Maria-Oord in Hansweert Oost is nooit meer geopend als internaat voor schipperskinderen. In de tijd van de Watersnoodramp was het internaat nog maar vier jaar oud, met een hele moderne opleiding. Tweeënhalf jaar later zijn we met de hele familie naar Australië geëmigreerd. Nu is dit een verhaal dat ik aan mijn kinderen en kleinkinderen kan vertellen.”

Jo de Kaart

,,We werden vroeg gewekt met de vraag: mogen we uw boot lenen. De dijk is gebroken en moeten mensen gaan halen. Normale vraag, we lagen in Wemeldinge en vader was binnenschipper. Zijn eerste gedachten waren: nee dat kan niet, het is ook onze redding en als een onbekwaamheid er mee gaat varen in die storm? Gelukkig kwam hij snel bij zijn positieven! ‘Oké, ik vaar zelf’. En zo ging hij met mijn oudste broer het onstuimige water op. Weliswaar op Zuid-Beveland, want we lagen immers in Wemeldinge.

Moeder inmiddels een flinke pan soep gaan koken en wij op de dijk wachten op hun terugkeer. Soep voor de redders, die moesten weer de kou in want de ‘geredden’ gingen naar opvangplaatsen. Soms was de opscheplepel al leeg gewaaid voor de soep de beker bereikte. Toen na de storm vader onze reis kon vervolgen, kregen we een zeil mee om eventuele verdronken mensen op te pikken. lk kreeg de opdracht om op de voorplecht uit te kijken van mijn vader. Dus op weg naar Dordrecht Geen leuke taak, ben nu nog ergens blij dat ik niemand heb zien drijven. Het was een hele trieste reis, langs Schouwen, zo troosteloos en zo kaal.

Inmiddels ben ik 90 jaar en staat het nog steeds op mijn netvlies gebrand. Alle vrijwilligers waren goud waard.”

Bob de Smit

,,Zondagmorgen 1 februari 1953. Het liep tegen kerktijd. Ik was met weekendverlof bij mijn ouders in Eindhoven. De radio stond aan. Het nieuwsbericht meldde over het noodweer in vooral zuidwest-Nederland en ‘Alle soldaten met verlof per direct terug naar hun legerplaats’. Voor mij Utrecht. Hoewel het toen echt niet mocht, was ik in ‘burger’. Omkleden dus en naar het station. Het was druk in de trein. We moesten in de kazerne wachten op nadere instructies. Compleet gekleed. Rugzak klaar. Slapen met onze kistjes (hoge soldaten schoenen) aan! En maar wachten… Eindelijk, maandagavond (!) gepakt en gezakt naar de vrachtauto’s, later richting Rotterdam. Dinsdag voor dag en dauw voor de Maastunnel. De lange colonne moest toestemming van de burgemeester krijgen om de tunnel in te gaan. Maar die man sliep nog. Uiteindelijk op de boot naar Middelharnis. Omdat de sluis niet meer werkte, te voet naar het plaatsje. Het eerste dode wezen dat ik zag: een paard. Ik kon het niet aanzien en draaide mijn hoofd weg. Later met het sjouwen van drenkelingen, vertelden we elkaar zelfs wel een mop. Ook met het helpen van evacuees waren onze woorden niet altijd gepast. Was dat onze manier van overleven?

Het vullen van zandzakken en daarmee vullen van stormgaten was zwaar werk, zeker voor jongens die eigenlijk techneuten waren. Handschoenen al snel kapot.

De enkele helikopter die ons land toen bezat en geredde mensen op de dijk zette. Wij brachten ze naar de boot die de hen naar Rotterdam bracht. Onvergetelijk.

Ook het lossen van de veerboot die o.a. kistjes met witte boterhammen, belegd en wel, uit Rotterdam meebracht voor vluchtelingen, was geen sinecure voor jonge kerels die nog niets te eten hadden gehad die dag.

Na ongeveer veertien dagen gingen we terug naar Utrecht. We mochten zo lang douchen als we wilden. Dat was eerder altijd maar kort en dan werd de kraan centraal dichtgedraaid. Een ander voordeel: alle versleten en verloren kleding werd gratis vervangen, terwijl het daarvoor ‘kosten man’ was.

Uiteindelijk een van de mooiste, want nuttige, tijden van de vierentwintig maanden dienstplicht.”

Olga Immerzeel- de Munnik

,,Vanaf 1980 tot 2002 heb ik gewerkt in verzorgingshuis Duinoord in Burgh-Haamstede en heb daar vele verhalen gehoord over de ramp. Eén heb ik altijd onthouden en heeft diepe indruk op me gemaakt. Mevrouw van Houten woonde aan de Zwaardweg tussen Scharendijke en Serooskerke (Schouwen). In de rampnacht hebben mevrouw en meneer van Houten zich vastgebonden op een kapokmatras en zij zijn gered/binnengehaald door het dakraam van Mevrouw Oosse, die woonde in de polder in Serooskerke. Later woonden zij naast elkaar in een kamer in Verzorgingshuis Duinoord.”

Riet Steketee de Later

Deze brief schreef mijn vader Kees de Later naar zijn zus Marie die in Zeist woonde. Sommige woorden kon ik niet meer ontcijferen, dus vandaar de vraagtekens.

,,Oosterland 1 februari 1953

Lieve Marie, Cor en de kinderen.

Zondagmorgen 4 uur. De klokken luiden. De dijken zijn doorgebroken, het water komt. Vreeselijke toestand. Het water komt al maar hoger, het is niet om aan te zien. Wij moeten vluchten naar de zolder. De toestand wordt erger. Het water staat nu tot aan de goot 3-4 meter hoog. Het is niet meer aan te zien, huizen storten in. De beesten en paarden komen aandrijven, alles is verdronken, al hooger stijgt het water. Het is verschrikkelijk, alles wordt verwoest.

Avond half zeven gaat het water wat zakken. Het heeft zijn hoogte bereikt, alle huisraad zie je drijven, het water zakt. Veilig. We krijgen weer moed, want wij dachten met het hooge water ons laatste uur is geslagen, maar wij leven nog. Hoe het met moeder is weet ik niet, zij is in Dreischor. Leen en Jo, Jan v.d. Have, zijn in het huis van moeder ,die leven ook nog. Hoe het met Jan en Mina is afgelopen weet ik niet. Hij is maandagmorgen ??? hebben een benauwde nacht gehad in den donker.

Dacht dat het nooit morgen wordt. Het water staat nu 2 meter. Ik kijk door het zolderraam en zie de buren op het padje zijn allemaal weg, menschen zitten overal op het dak voor het water. Een toestand, het is niet om te beschrijven, of er al slachtoffers zijn weet ik niet want wij zitten opgesloten. We krijgen de nacht zomaar niet door en de dag. Bijna geen eten en drinken, in de kouw en geen licht, er zijn menschen die hebben niks meer.

De noodtoestand is afgekondigd, de koninginnemoeder is op weg naar Zierikzee. Prins Bernard komt. Hij heeft zijn reis onderbroken. Marie als je kon kijken, het is verschrikkelijk, als je alles ziet drijven, een toestand om nooit te vergeten. Wij gaan de nacht weer in, het is nu stil weer. Neeltje gaat naar bed met Rietje en ik houw de wacht. Marie gelukkig weer ??? Dinsdagmorgen 8 uur en gaan weer een nieuwe dag tegemoet, misschien hulp op komst, zo even heb ik kunnen roepen door het zolderraam, daar was alles nog goed. Van moeder en overige familie nog niks gehoord, als ik wat meer weet zal ik schrijven, bellen kunnen wij niet alles staat onder water. Hoelang wij nog moeten zitten weet ik niet want heel schouwen en duiveland is ondergelopen, het is wel 10 maal erger dan met de Duitse inundatie.

Nu zal ik eens even zeggen waar dijken zijn doorgebroken, 50 meter Sirjansland, de molen is meegesleurd bij Jan v.d. Weele, bij Krans, het is overal, ???, 2 keer op de dag hebben wij laag en hoog water op het dorp.

Het is nu dinsdagmorgen half 10. Vanuit Zierikzee komen de booten aanvaren met eten en drinken, vliegtuigen vliegen laag over het dorp. Er is redding in zicht. De meeste menschen hebben niets meer kunnen redden, als je het niet meegemaakt hebt kun je niet geloven hoe in 6 uren alles is verwoest. Straks schrijf ik weer verder, het zijn maar stukjes papier waar ik op schrijf, ik heb niets anders. Vliegtuigen gooien eten uit maar het valt in het water, de booten komen dichterbij, vliegtuigen gooien rubberboten uit. Ze gooien nu parachutes uit met pakjes.

Dinsdagmiddag 12 uur. Zojuist gehoord dat bij Jan allen nog in leven zijn, alles is goed. Er drijven nu veel menschen op vlotten door de straaten. Ons huis is nog heel, en dat van moeder ook. De noodwoningen zijn verwoest. Nu wil ik wel proberen om bericht uit Dreischor te krijgen. Maar dit zal nog wel enige tijd duren denk ik.

Dinsdagmiddag 2 uur, vliegtuigen suizen laag over huizen en gooien eten uit. Het drinken is het ergste. Rietje heeft kouw, wij hebben nog wel eenige ??? hier moeten ??? de toestand ??? ergste. Wanneer zal er redding komen? Als het nu maar stil weer blijft dan komt het water niet zoo hoog, het is niet te doen om gaten in de dijk dicht te maken. Het gezin van M.Bolle is verdronken. Wij zijn van zondag niet meer uit de kleren maar als wij het leven maar redden.

Dinsdagavond half 5. Vele vliegtuigen vliegen boven ons dorp en als je op het dak gaat zitten pikken ze je op. Wij gaan de nacht tegemoet. Zoo even een bus petroleum gekregen van M. Otte, nu kunnen wij aardappelen kooken. Bij Weststrate liggen de dode beesten in de winkel. Leen heeft de deuren uit het huis gebruikt voor een vlot te maken, nu vaart hij door de straaten, er zijn nu veel rubberbooten op het dorp.”

(een verder vervolg van de gebeurtenissen is er niet)

Tineke Veijgen, Middelburg

,,Op 3 februari 1953 was mijn moeder hoogzwanger van mijn jongste zusje. Wij woonden destijds in de Badhuisstraat in Vlissingen. Mijn oudere zusje, jonger broertje en ik keken vanuit de woonkamer naar het water dat door de straat stroomde. Echte angst hebben we niet gekend, maar wel voelde ik de spanning van mijn hoogzwangere moeder. Kon zij het ziekenhuis wel bereiken? Bovendien waren mijn oudste zusje en ik ook jarig in de weken na de ramp (7 en 14 februari). Zouden wij wel cadeautjes krijgen?

Mijn moeder had voor ons beiden een pop gemaakt met bijbehorende babyuitzet. De pop heb ik niet meer, maar wel de poppenkleertjes. De echte babykleertjes maar dan in het klein. Ze vertelde erbij: ,,Ik kon niet naar de winkel om een cadeautje te kopen. Dus heb ik zelf een cadeautje gemaakt.”

Mijn oudste zus heeft haar hele leven gezegd: ,,Ik heb een zusje voor mijn verjaardag gekregen.” Dat zusje werd nl. op 7 februari geboren. Ik moest het ieder jaar als plagerijtje horen! En ik vroeg me dan af: waarom kwam dat kleine zusje niet op mijn verjaardag? Het is geen leed dat ik heb geleden, maar het blijft wel een bijzondere herinnering! Daarom koester ik die poppenkleertjes!”



Corry Bierens de Jonge, Kloetinge

,,Toen ik in de morgen van 1 februari wakker werd hoorde ik water beneden in de gang. Ik was zes jaar en liep nietsvermoedend naar de trap. Ik zag mijn vader en moeder en mijn zus, die 9 jaar ouder is, beneden op laarzen in de gang door het water lopen. Wij hadden een Textielwinkel/Manufacturen aan de Hoofdstraat in Kruiningen. Mijn vader en moeder en zus waren druk bezig spullen uit de kamer en winkel hoger te zetten of naar boven te brengen. Ik zag het aan en besefte absoluut niet wat er gebeurde. Toch staat het beeld nog helder op mijn netvlies. Zes jaar was ik.

Mijn vader, Coen de Jonge, is nog naar het station gereden om zijn zus Jo, die met Cor Mosselman was getrouwd, te waarschuwen voor het water en ze mee naar het dorp te nemen. Mijn tante Jo was de kachel nog eens extra aan het opstoken omdat al dat water op de vloer het huis zo vochtig maakte. Ze zijn op het nippertje gered. Een kwartier later golfde het water de polder in en waren ze met mijn vader in de auto bijna in het dorp. Gelukkig kwamen ze heelhuids aan bij ons. Drie mensenlevens, een verschil van een kwartier. Als ze 15 minuten later waren geweest waren ze verdronken! Niemand wist of besefte wat er ging gebeuren en dat ze zulke grote risico’s liepen. Omdat ik zo jong was besefte ik dat allemaal niet. Dat heb ik later gehoord van mijn ouders en oom.

Mijn moeder, Pietje de Jonge-Witte, deelde aan de Hoofdstraat spullen uit aan mensen die kwamen vragen om kleren en dekens. Wij hadden een winkel vol. Nog beseften we niet dat in de polders rondom Kruiningen op dat moment mensen verdronken omdat de dijk was doorgebroken en het water kolkend de polders in kwam. Mensen verdronken, probeerden op de daken te klimmen en wij woonden op het hoogste punt van het dorp, rondom de markt. Bij ons kwam het water niet verder dan bovenaan de trap. Ook dat wisten we niet. Niemand wist wat er allemaal gebeurde of ging gebeuren. Telefoon was uitgevallen. Mobiele telefoons had men nog nooit van gehoord, laat staan van Twitter of andere social media……dus afwachten als het weer vloed werd!

Toen het eb was kwamen er mensen aan mijn ouders vragen of ze bij ons op de zolder mochten. Natuurlijk mocht dat. Ik vond het reuze interessant en gezellig. Mensen die ik nog nooit had gezien zaten ineens boven, maar ook een echtpaar met een baby die net was geboren. De baby hadden ze meegenomen in een boodschappentas. Zij mochten op het grote bed van mijn vader en moeder. Een heel oud boerinnetje werd ook bij ons gebracht. Zij kreeg mijn bed toegewezen. Ik kan me nog herinneren hoe erg en vies ik dat vond. Zo’n oud mensje in mijn schone meisjesbedje!

Mijn vader was erg muzikaal en lid van het Strijkorkest in Kruiningen en de muziekvereniging EMM. Hij speelde daarin respectievelijk piano en saxofoon. Zijn piano heeft de ramp niet overleefd. Wel andere instrumenten zoals de saxofoon. Toen het op 1 februari eb was kwam een vriendin van mijn moeder vertellen dat haar zus Tannetje Brieve was verdronken. Ik zag mijn moeder met haar huilen. Het eerste moment dat ik als kind tranen en verdriet zag in die dagen.

Mijn moeder had voor het weekend een pan erwtensoep gekookt. Die kwam goed van pas op zolder. Een petroleumstel ging mee naar boven en we hadden twee kopjes. Dus je dronk soep uit twee kopjes en we waren wel met 40 mensen. Ook dat vond ik vies, maar verder vond ik het allemaal geweldig.

Tegenover ons huis bij de familie Quaak ging zo nu en dan een raam boven open en dan werd ‘een po met inhoud’ het water ingegooid. Ja het sanitaire gedeelte ging wel gewoon door. Ik zat met mijn neus tegen het raam gedrukt en wist niet wat ik zag. Ook bij ons op zolder werden de po’s uit de nachtkastjes gehaald… Er dreven ook dode varkens en koeien door de straat. Dat vond ik zo’n verdrietig beeld en zie ik nog steeds voor me.

Mijn opa en oma, Kee en Engel Witte, woonden aan de Snellemarkt 10 en hadden een winkel met goud en zilver en speelgoed. Tot aan het eind van haar leven heeft mijn oma zich verweten dat ze, toen het water het huis binnen kwam ‘een oud rotkleed dat met spijkers vast zat aan de vloer’ ging losmaken en dat ze het goud en zilver uit de winkel naar buiten liet spoelen. Ze dacht: eerst dat kleed en dan ga ik naar de winkel. Te laat!

Als je, nu je ouder bent geworden, alles hebt gehoord uit verhalen en hebt gelezen over de ramp en weet van het grote verdriet dat sommige gezinnen hebben gehad en nog hebben dan besef je elke dag dat, als je ouders, broers of zusjes, opa’s en oma’s niet verdrinken het best een boeiende tijd kan zijn. Zeker als je 6 jaar oud bent.

We evacueerden naar Goes. Met paard en wagen gingen we over de Zanddijk naar Goes. We kregen een half huis bij de familie Jonkers aan de Beestenmarkt (nu Van Lanschot Bankiers). Ik zat een half jaar op de kleuterschool in Goes op de Beestenmarkt (nu Het Beest) en heb alleen maar leuke herinneringen aan die tijd. Mijn opa en oma woonden in een woning aan de overkant van de Beestenmarkt. We hadden het als gezin en familie overleefd en alleen dat was belangrijk.

Hoewel ik al heel lang niet meer Kruiningen woon ga ik naar de herdenking in de kerk in Kruiningen en vind de verhalen die worden verteld elke keer weer heel bijzonder. Het waren onze dorpsgenoten, waarover wordt verteld en die worden herdacht. Ook het prachtige beeld van Jan Wolkers zie ik graag. Goed om daarbij te staan, stil te staan bij alle verhalen en verdriet én te herdenken. En zeker ook stil te staan bij de moed van schippers, o.a. velen uit Yerseke, die hun gezin achterlieten en met gevaar voor eigen leven mensen en dieren hebben gered uit het water, uit de huizen, uit bomen, uit dakramen……..op hun boten in die ijskoude nacht.”

Onze oproep om herinneringen met ons te delen heeft zo veel mooie persoonlijke verhalen opgeleverd dat wij die helaas niet allemaal in de krant kunnen plaatsen. Sommige verhalen moeten bovendien voor de krant worden ingekort. Wij zullen de komende weken wel alle complete verhalen op onze website plaatsen.